مفاجأة بشأن 50% من شقق الإيجار القديم.. برلماني يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا الظنيني:

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن عدد شقق الإيجار القديم تراجع من 3 ملايين وحدة سكنية إلى 2.5 مليون وحدة، موضحا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة.

وأضاف "منصور"، خلال لقائه على قناة صدى البلد: يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم عدم استغلالهم لها.

وتابع: هناك حالات لديها شقق إيجار قديم، تركوها منذ سنوات طويلة دون استغلالها، وهناك بعض الحالات مستأجرة للوحدات وتقيم فيها وهذه النسبة صغيرة.

وأوضح النائب إيهاب منصور، ضرورة وضع قوانين تشريعية لقضايا الإيجار القديم وسرعة تنفيذ القرارات مع مراعاة الطرفين.