بن غفير يدعو لوقف المساعدات إلى غزة لحين عودة الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة لحين عودة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.



وطالب بن غفير، بتشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم بشكل عسكري.

وتأتي تصريحات بن غفير بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتجويع مليوني شخص في غزة لحين عودة الأسرى.

وأثارت تصريحات سموتريتش غضبًا وانتقادات دولية، مع وصف تصريحاته على أنها جاءت بمثابة اعتراف صريح من إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية.