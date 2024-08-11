إيران: الثأر لاغتيال هنية واجب ديني ووطني

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباق، اليوم الأحد، إن إيران تعتبر الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس على أراضيها واجبا دينيا ووطنيا، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفق توجيهات المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتوعدت إيران بالرد على إسرائيل على اغتيال إسماعيل هنية مع اتهام تل أبيب بالتورط في الهجوم الذي استهدفه في مقر إقامته بدار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

من جانبها أعلنت إسرائيل استعدادها للهجوم الإيراني، قائلة إنها جاهزة للرد على أي هجوم إيراني.