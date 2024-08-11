محافظ الأقصر يوجه رؤساء المدن بزراعة الأشجار على الطرق العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة ميدانية برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، تفقد خلالها أعمال التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، حتى تكون متنفساً لأهالي الأقصر.

وتابع المحافظ، أعمال إنشاء أحواض زرع جديدة استهدفت الجزر الجانبية بشارع مدرسة الفنون، لافتاً إلى إنشاء (40) حوضا تقريبا من الجانبين للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار.

ووجه محافظ الأقصر، متابعة الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة الوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة، لزراعة الأشجار على الطرق العامة والحدائق والجزر، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد عمارة، ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة "١٠٠ مليون شجرة".