شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: اجتماع للمجلس لوضع تصورات بشأن جلسات قضية الدعم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماع ظهر اليوم لوضع خطته للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه سيطرح على مائدته تقرير الجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول قضية الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ"الخليج 365" أن الاجتماع سيعمل على وضع التصورات الخاصة بجدول أعمال جلسات مناقشة قضية الدعم، والتي تقرر بشأنها أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني ، عقد الثلاثاء الماضي، اجتماعات نوعية، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، بحضور كلٍ من المستشار محمود فوزى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي.