شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لحملة "إيد واحدة" فى محافظات مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل حملة "إيد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، جهودها في جميع محافظات الجمهورية، وإليكم أبرز جهود حملة "إيد واحدة خلال 24 ساعة الماضية.

وزارت مؤسسة صناع الخير ضمن جهود حملة "إيد واحدة" قرية قصر الجبالي بالفيوم لتقديم خدمات طبية مميزة لأهالي والقرى المجاورة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وجاءت القافلة الطبية بالشراكة بين مؤسسة صناع الخير وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، واستكمالًا لما تم بدئه خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى.

تنوعت الخدمات المقدمة للأهالي في القافلة بين توقيع الكشف، وصرف العلاج، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليمها، وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية تمهيدًا لإجراءها.

كما قامت مؤسسة أبو هشيمة الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع 2000 كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى محافظة بني سويف.

وتهدف مؤسسة أبو هشيمة الخير، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والتعبير عن التضامن مع الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.

كما شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق وايضا تقديم قوافل بيطرية.

وشملت الخدمات المقدمة مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم.

جاء ذلك استمرارا لحملة "ايد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري ، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.