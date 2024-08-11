شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت آيرلندا اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي بسب خروقات حقوق الإنسان المتكررة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الآيرلندي سيمون هاريسفي في بيان: "إن عدد شحنات المساعدات التي تصل إلى غزة انخفض إلى النصف إلى أقل من 80 شاحنة يوميًا في يونيو ويوليو".

جرائم حرب

وأضاف أن الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في المدارس التي تتعرض للهجوم متابعًا: لقد شعرنا جميعًا بالرعب من العديد من جرائم الحرب التي لا شك فيها والتي ارتكبت في غزة، لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب، يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

ووصف رئيس الوزراء الآرلندي العالم بأنه "يقف على شفا لحظة مروعة، ومع ذلك لا يتم استخدام جميع الأدوات لوضع حد للعنف"، داعيًا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.