الأرصاد الجوية اليابانية تحذّر من احتمال وقوع زلزال ضخم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين على ضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم في منطقة “نانكاي ترو” الواقعة على طول ساحل المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كيه” اليوم الأحد، بأن هيئة الأرصاد الجوية تستمر في الإبقاء على تحذيرها الخاص الذي أصدرته الخميس الماضي، بعد وقوع زلزال بقوة 1ر7 درجات في مقاطعة ميازاكي جنوب اليابان. إلا أن مسؤولي هيئة الارصاد يقولون إنه “لم يتم حتى الآن ملاحظة أي تغيرات غير منتظمة في إجهاد القشرة الأرضية”. وكان الزلزال تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وصلت إلى سواحل منطقتي كيوشو وشيكوكو. كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترًا في ميناء بمدينة ميازاكي.

وضرب أمس، زلزال بلغت قوته المبدئية 8ر6 درجات، شمال وشمال شرق البلاد، ولكنه لم يسبب هزات شديدة أو تسونامي، حيث كان مركزه على عمق نحو 490 كيلومترًا تحت الأرض. وبلغت قوة الزلزال، الذي ضرب جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ثلاث درجات على مقياس الزلازل الياباني المكّون من سبع درجات في هاكوداته، وضرب الزلزال كذلك أجزاء من مقاطعتي أوموري وإيواتي.

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