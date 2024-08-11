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تشغيل خط السكة الحديدية بين تونس والجزائر بعد توقفه 30 عاماً

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ابوظبي - سيف اليزيد - بعد 30  عاماً من التوقف أطلقت تونس والجزائر الخط الحديدي الرابط بين البلدين مما سيمكن من تسهيل تنقل مواطني البلدين ويسهل أعمال المستثمرين فى كلا البلدين.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا القطار سيمكن من نقل نحو 300 مسافر في كل رحلة مما سيسهم في التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تشهدها المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدين خصوصا في فترة الصيف ورأس السنة كما سيدعم شبكة النقل البرية في كلا الاتجاهين والحركية الاقتصادية والسياحية بالبلدين.

وكان القطار الذي يتوقع أن تنطلق رحلته التجارية الأولى اليوم من تونس قد توقف عن العمل عام 1995، قبل استئناف الرحلات عام 2003 ليتوقف من جديد لأسباب فنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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