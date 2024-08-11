الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية غربي البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية واسعة في المناطق الغربية من البلاد.

وذكرت الوكالة أن هذه المناورات تشمل تدريبات على مختلف أنواع الأسلحة والتكتيكات العسكرية، حيث يشارك فيها عدد كبير من وحدات الحرس الثوري. وتأتي هذه المناورات في إطار تعزيز جاهزية القوات العسكرية الإيرانية لمواجهة أي تهديدات محتملة، ولرفع مستوى التنسيق والتكتيك بين الوحدات المختلفة.

وأكدت المصادر العسكرية أن المناورات تهدف إلى اختبار فعالية الأنظمة الدفاعية والهجومية، وتحسين قدرة الحرس الثوري على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة تحت ظروف مختلفة. كما تركز التدريبات على تعزيز التنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن هذه المناورات تأتي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية على إيران. وتهدف إلى إرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي بشأن استعداد إيران الكامل للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

وأوضحت المصادر أن التدريبات ستستمر لعدة أيام، وستشمل عرضاً للأسلحة الحديثة والتكتيكات المتقدمة. وتعتزم القيادة العسكرية الإيرانية إجراء تقييم شامل للأداء العسكري بعد انتهاء المناورات لتحسين الاستراتيجيات والخطط الدفاعية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران قد قامت بمناورات مماثلة في الماضي كجزء من استراتيجيتها الدفاعية، ولتأكيد قدرتها على حماية مصالحها في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.

حزب الله اللبناني: استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ هجوم على موقع المرج في الجنوب اللبناني، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في العملية.

في بيان رسمي، أكدت جماعة حزب الله أنها قامت باستهداف الموقع باستخدام قذائف المدفعية، حيث تم توجيه الضربات بدقة إلى الهدف المحدد. وأفاد البيان بأن العملية جاءت في إطار الرد على التصعيدات الأخيرة والهجمات التي تعرضت لها المناطق اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي.

وأضاف حزب الله أن الهجوم يأتي في سياق عملياتهم المستمرة للدفاع عن الأراضي اللبنانية والتصدي لما وصفوه بالاعتداءات الإسرائيلية. وأوضح البيان أن الهدف من هذه العمليات هو إرسال رسالة قوية للعدو بأن حزب الله مستعد للرد على أي انتهاك لسيادة لبنان.

وأشار حزب الله إلى أن العملية العسكرية تمت بنجاح وأن القصف قد أسفر عن أضرار مباشرة في موقع المرج، مما يعكس فعالية الاستراتيجية العسكرية التي يعتمدونها. وأكد الحزب في ختام البيان أن عملياتهم ستستمر طالما استمر العدو في اعتداءاته، ورفع من مستوى استعداداته لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترات متزايدة، حيث تتابع الأوساط العسكرية والسياسية التطورات عن كثب في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية على الحدود.