حزب الله اللبناني: استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ هجوم على موقع المرج في الجنوب اللبناني، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في العملية.

في بيان رسمي، أكدت جماعة حزب الله أنها قامت باستهداف الموقع باستخدام قذائف المدفعية، حيث تم توجيه الضربات بدقة إلى الهدف المحدد. وأفاد البيان بأن العملية جاءت في إطار الرد على التصعيدات الأخيرة والهجمات التي تعرضت لها المناطق اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي.

وأضاف حزب الله أن الهجوم يأتي في سياق عملياتهم المستمرة للدفاع عن الأراضي اللبنانية والتصدي لما وصفوه بالاعتداءات الإسرائيلية. وأوضح البيان أن الهدف من هذه العمليات هو إرسال رسالة قوية للعدو بأن حزب الله مستعد للرد على أي انتهاك لسيادة لبنان.

وأشار حزب الله إلى أن العملية العسكرية تمت بنجاح وأن القصف قد أسفر عن أضرار مباشرة في موقع المرج، مما يعكس فعالية الاستراتيجية العسكرية التي يعتمدونها. وأكد الحزب في ختام البيان أن عملياتهم ستستمر طالما استمر العدو في اعتداءاته، ورفع من مستوى استعداداته لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترات متزايدة، حيث تتابع الأوساط العسكرية والسياسية التطورات عن كثب في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية على الحدود.

غولدشميت يهاجم نتنياهو: "السنوار أذكى منك عشرات المرات وهزمك في حرب العقول"

في هجوم لاذع وغير مسبوق، انتقد السياسي الإسرائيلي إيلي غولدشميت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه تعرض للهزيمة من قبل قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في "حرب العقول".

وقال غولدشميت في تصريحات له: "السنوار أذكى منك عشرات المرات لأنك مغرور"، مؤكدًا أن نتنياهو لم يتمكن من مواجهة التحديات الفكرية والاستراتيجية التي فرضها قائد حماس. وأضاف: "السنوار هزمك في حرب العقول، وهذا يظهر ضعف القيادة الإسرائيلية في التعامل مع التهديدات الأمنية والسياسية".

وتأتي تصريحات غولدشميت في وقت تشهد فيه إسرائيل انتقادات واسعة لسياسات نتنياهو، خاصة في ظل التصعيد المستمر مع قطاع غزة. وأشار غولدشميت إلى أن نتنياهو يعتمد بشكل كبير على القوة العسكرية دون النظر إلى الأبعاد الاستراتيجية الأوسع، مما يؤدي إلى فشل السياسات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها.

وأضاف غولدشميت أن غرور نتنياهو جعله غير قادر على قراءة المشهد السياسي بشكل صحيح، مما سمح لخصومه بالتفوق عليه في العديد من الجوانب. وأكد أن هذا الفشل يظهر بوضوح في إدارة نتنياهو للصراع مع غزة، حيث يبدو أن إسرائيل تجد نفسها في موقف دفاعي أكثر من كونها صاحبة المبادرة.

واختتم غولدشميت تصريحاته بالقول: "القيادة الحقيقية تتطلب القدرة على التفكير بعيدًا عن الغرور واستخدام العقل قبل السلاح، وهو ما لم يفعله نتنياهو، مما جعلنا في هذا الوضع الصعب".