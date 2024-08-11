غولدشميت يهاجم نتنياهو: "السنوار أذكى منك عشرات المرات وهزمك في حرب العقول"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد السياسي الإسرائيلي إيلي غولدشميت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه تعرض للهزيمة من قبل قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في "حرب العقول".

وقال غولدشميت في تصريحات له: "السنوار أذكى منك عشرات المرات لأنك مغرور"، مؤكدًا أن نتنياهو لم يتمكن من مواجهة التحديات الفكرية والاستراتيجية التي فرضها قائد حماس. وأضاف: "السنوار هزمك في حرب العقول، وهذا يظهر ضعف القيادة الإسرائيلية في التعامل مع التهديدات الأمنية والسياسية".

وتأتي تصريحات غولدشميت في وقت تشهد فيه إسرائيل انتقادات واسعة لسياسات نتنياهو، خاصة في ظل التصعيد المستمر مع قطاع غزة. وأشار غولدشميت إلى أن نتنياهو يعتمد بشكل كبير على القوة العسكرية دون النظر إلى الأبعاد الاستراتيجية الأوسع، مما يؤدي إلى فشل السياسات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها.

وأضاف غولدشميت أن غرور نتنياهو جعله غير قادر على قراءة المشهد السياسي بشكل صحيح، مما سمح لخصومه بالتفوق عليه في العديد من الجوانب. وأكد أن هذا الفشل يظهر بوضوح في إدارة نتنياهو للصراع مع غزة، حيث يبدو أن إسرائيل تجد نفسها في موقف دفاعي أكثر من كونها صاحبة المبادرة.

واختتم غولدشميت تصريحاته بالقول: "القيادة الحقيقية تتطلب القدرة على التفكير بعيدًا عن الغرور واستخدام العقل قبل السلاح، وهو ما لم يفعله نتنياهو، مما جعلنا في هذا الوضع الصعب".

سرايا القدس تقصف بوابل من قذائف الهاون مواقع إسرائيلية شمال شرق خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذها هجومًا مكثفًا بقذائف الهاون استهدف الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان لها، إن الهجوم يأتي ضمن عمليات الرد على التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين والبنية التحتية في غزة. وأضافت أن الوابل من قذائف الهاون استهدف بدقة مواقع الجنود والآليات المتوغلة في المنطقة، مما أسفر عن وقوع إصابات مؤكدة وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وشدد البيان على أن هذا الهجوم يأتي في إطار دفاع سرايا القدس عن الشعب الفلسطيني واستمراراً لردودها على العدوان الإسرائيلي. وذكرت أن عمليات القصف تأتي في سياق التزامها بمقاومة الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة التصعيد العسكري المستمر.

في الوقت ذاته، أفاد شهود عيان بأن دوي الانفجارات كان قويًا، وقد سمع على نطاق واسع في المنطقة. كما أشاروا إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المنطقة.

من جانبها، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تعليق فوري على الهجوم، ولكن من المتوقع أن يكون هناك رد فعل عسكري على القصف. وقد أعربت العديد من الجهات المحلية والدولية عن قلقها من التصعيد المتواصل في المنطقة وأكدت الحاجة إلى تهدئة فورية لحماية المدنيين وتجنب المزيد من التصعيد.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الاشتباكات المتصاعدة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، مما يعكس حالة التوتر الشديد التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.