الجيش الأوكراني يعلن تدمير 53 طائرة مسيرة هجومية روسية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة رويترز أن الجيش الأوكراني أعلن اليوم عن نجاحه في تدمير 53 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وأشار البيان الصادر عن الجيش الأوكراني إلى أن الطائرات المسيرة كانت تستهدف مجموعة من المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية في أنحاء مختلفة من البلاد. ووفقًا للمصادر العسكرية الأوكرانية، فإن التصدي لتلك الطائرات تم بواسطة أنظمة الدفاع الجوية المتقدمة التي تمتلكها القوات الأوكرانية.

وأوضح البيان أن الطائرات المسيرة كانت جزءًا من هجوم روسي مكثف يأتي في إطار تصعيد التوترات العسكرية بين البلدين. وقد تمكنت القوات الأوكرانية من اعتراض الطائرات وتدميرها قبل أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها. كما تم تأكيد عدم وقوع أي أضرار كبيرة أو إصابات جراء هذا الهجوم.

وذكر المسؤولون الأوكرانيون أن هذه العملية تأتي في ظل تعزيز روسيا لقدراتها العسكرية على مختلف الجبهات، مما يضع ضغطًا متزايدًا على الدفاعات الأوكرانية. وأكدوا أن القوات الأوكرانية تواصل استعدادها لمواجهة أي تصعيد محتمل، وأنها تعمل على تحسين تقنيات الدفاع لمواكبة التهديدات المستمرة.

في الوقت نفسه، دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم العسكري والتقني لمساعدتها في التصدي للهجمات المتزايدة. وشدد المسؤولون الأوكرانيون على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا قد شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة على الأراضي الأوكرانية.

الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية غربي البلاد

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية واسعة في المناطق الغربية من البلاد.

وذكرت الوكالة أن هذه المناورات تشمل تدريبات على مختلف أنواع الأسلحة والتكتيكات العسكرية، حيث يشارك فيها عدد كبير من وحدات الحرس الثوري. وتأتي هذه المناورات في إطار تعزيز جاهزية القوات العسكرية الإيرانية لمواجهة أي تهديدات محتملة، ولرفع مستوى التنسيق والتكتيك بين الوحدات المختلفة.

وأكدت المصادر العسكرية أن المناورات تهدف إلى اختبار فعالية الأنظمة الدفاعية والهجومية، وتحسين قدرة الحرس الثوري على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة تحت ظروف مختلفة. كما تركز التدريبات على تعزيز التنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن هذه المناورات تأتي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية على إيران. وتهدف إلى إرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي بشأن استعداد إيران الكامل للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

وأوضحت المصادر أن التدريبات ستستمر لعدة أيام، وستشمل عرضاً للأسلحة الحديثة والتكتيكات المتقدمة. وتعتزم القيادة العسكرية الإيرانية إجراء تقييم شامل للأداء العسكري بعد انتهاء المناورات لتحسين الاستراتيجيات والخطط الدفاعية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران قد قامت بمناورات مماثلة في الماضي كجزء من استراتيجيتها الدفاعية، ولتأكيد قدرتها على حماية مصالحها في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.