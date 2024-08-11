شهيدة ومصابون في قصف إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام العربية بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً في منطقة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة عدة أشخاص.

وأوضحت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن الهجوم على المنزل الذي يقع في منطقة سكنية مكتظة، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وتسبب في وقوع أضرار جسيمة في المحيط. وقد تسببت الانفجارات في إلحاق أضرار بالغة بالمباني المجاورة، مما زاد من معاناة السكان.

في السياق ذاته، أفادت المصادر الطبية بأن الحادث أسفر عن استشهاد امرأة كانت في المنزل وقت القصف، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأدان المسؤولون المحليون والجماعات الحقوقية الهجوم، مشددين على ضرورة احترام القوانين الإنسانية الدولية وحماية المدنيين في النزاعات. ودعوا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التصعيد والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يخفف من معاناة السكان المدنيين في غزة.

ويأتي هذا الهجوم في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعداً في العمليات العسكرية والضغوط الإنسانية، مما يفاقم من التوتر في المنطقة ويزيد من تعقيد جهود السلام والمصالحة.

مصابون إثر غارة إسرائيلية على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام العربية بأن غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وفقاً للتقارير الأولية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي الهجوم على منطقة مزدحمة، حيث انفجرت القذائف في وسط المدينة، مما أدى إلى تدمير عدد من المباني وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية. وقد أُصيب العديد من المدنيين في الغارة، بينهم نساء وأطفال، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن الهجوم يأتي في ظل تصاعد العنف في القطاع، حيث تواصل قوات الاحتلال شن غارات مكثفة على مختلف المناطق الفلسطينية. وقد أسفر التصعيد المستمر عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.

في سياق متصل، أدانت الجهات المحلية والدولية هذا الهجوم، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين الإنسانية الدولية وحماية المدنيين خلال النزاعات. ودعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد والعمل على التوصل إلى هدنة لوقف إراقة الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في قطاع غزة يشهد توتراً شديداً منذ أسابيع، مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية والردود الفلسطينية، مما يضع المزيد من الضغوط على المدنيين ويزيد من تعقيد جهود السلام في المنطقة.