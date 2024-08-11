تدريبات مشتركة بين القوات الجوية الفلبينية والأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ)

أجرت القوات الجوية الفلبينية والقوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، تدريبات تكامل ثنائية، شاركت فيها طائرات مقاتلة في بامبانجا وسيبو بالفلبين، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الكولونيل ميجور، رئيس مكتب الشؤون العامة بالقوات الجوية الفلبينية، في بيان صحفي إن التدريبات، التي أطلق عليها اسم "الشفرة الحديدية"، كانت دليلا آخر على "الشراكة القوية والدائمة بين الفلبين وأمريكا، بالإضافة إلى التزامهما بالأمن والاستقرار الإقليميين، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وشارك في التدريب، قوة مشتركة مكونة من طائرتين مقاتلتين، من طراز "إف.إيه-50 بي إتش" فلبينيتين وطائرتين من طراز "إف.إيه-22"، تابعتين للقوات الجوية الأمريكية وطائرة نقل طراز "سي-130 هيركوليز" تابعة للقوات الجوية الأمريكية أيضا.

وخلال المناورة، أجرت الطائرات رحلات تشكيل بين قاعدة "باسا" الجوية في بامبانجا وقاعدة بينيتو ايبوين الجوية في ماكتان في سيبو.