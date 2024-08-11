إلغاء شرط العقد المشهر.. 5 إجراءات عاجلة لتسهيل استخراج تراخيص البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تسعى وزارة التنمية المحلية، إلى تقديم مزيد من التسهيلات الخاصة بملف البناء في مصر للتيسير على المواطنين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بملف تراخيص البناء الجديدة.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن موافقة القيادة السياسية على اختصار إجراءات استخراج تراخيص المباني من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.

كما أعلنت الوزارة أيضًا تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم لها تقديم وثيقة تأمين و40 يومًا في الحالات التي يتطلب تقديم الوثيقة لها.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إلغاء عدد من الإجراءات على رأسها تقديم عقد مشهر، على أن يتم الاكتفاء بالسند الدال على الملكية.

كما تضمنت التسهيلات الجديدة، الاكتفاء بالرفع المساحي بدلًا من مطالبة المواطن بإحداثيات للموقع.

وتم أيضًا، وفق الوزارة، إسناد مراجعة التراخيص في الوحدات المحلية بالمحافظات بدلًا من الوحدات ذات الطابع الخاص.