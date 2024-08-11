شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سحرية للمُلاك..النقض تضع ضوابط فسخ عقد الإيجار بقوة الاتفاق.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الوصفة السحرية للمُلاك.. النقض تضع ضوابط فسخ عقد الإيجار بقوة الاتفاق"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، في الطعن المقيد برقم 16132 لسنة 92 قضائية، يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن فسخ عقد الإيجار بقوة الاتفاق، قالت فيه:

"1-الفسخ بقوة الاتفاق يتحقق بمجرد الإخلال ببنود العقد دون اللجوء الي القضاء لإستصدار حكم بالفسخ وشرطه أن يكون عبارات العقد واضحة قاطعة الدلالة

2-يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه

3-يجوز عرض الأجرة ولو بعد انقضاء الأجل المحدد لها بالعقد".

وبحسب "المحكمة": وبالتالي وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال بالالتزام الموجه إليه، وأن النص في العقد على أنه إذا تأخر الطرف الثاني في دفع القيمة الإيجارية يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد وتصبح حيازة الطرف الثاني للعين بلا سند قانوني وبغير حاجة إلى تنبيه بالسداد، لا تؤدى إلى فسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه فور تراخى المستأجر في الوفاء بالأجرة في مواعيدها، إذ جاءت قاصرة على مجرد تخويل المؤجر حق فسخ العقد وهو ذات الحق المقرر له في القانون في العقود الملزمة للجانبين.

وإليكم التفاصيل كاملة:

الوصفة السحرية للمُلاك.. النقض تضع ضوابط فسخ عقد الإيجار بقوة الاتفاق.. يتحقق بمجرد الإخلال ببنود العقد دون اللجوء الي القضاء لإستصدار حكم بالفسخ.. والحيثيات: شرطه أن يكون عبارات العقد واضحة قاطعة الدلالة





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