مسؤول أوكراني: توغلنا في كورسك يهدف إلى تشتيت القوات الروسية ونقل الحرب إلى أراضي روسيا

كشف مسؤول أمني أوكراني رفيع، في تصريح لوكالة فرانس، أنّ "آلاف" الجنود الأوكرانيين يشاركون في عملية التوغل في منطقة كورسك الروسية، موضحا "أننا في حالة هجوم. والهدف هو تشتيت مواقع العدو (الجيش الروسي) وإلحاق أكبر قدر من الخسائر وزعزعة الوضع في روسيا ونقل الحرب إلى الأراضي الروسية"، مشيرًا إلى أن هذه العملية "رفعت معنويات" الأوكرانيين.
ولفت المسؤول الأوكراني إلى أنّ وضع الجيش الروسي في شرق أوكرانيا لم يتغير، "ضغطهم في الشرق يتواصل، إنهم لا يسحبون قواتهم من هذه المنطقة"، في حين ذكر أنّ "وتيرة الهجمات الروسية في الشرق تراجعت بعض الشيء".
وفي حين تواصل القوات الروسية عمليات التصدي للتوغل الأوكراني الذي بدأ في 6 آب الحالي، أفاد مسؤول روسي وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس"، بأنّه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص يقيمون في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، نحو "أماكن آمنة".
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