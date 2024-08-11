قصف مدفعي إسرائيلي استهدف العديسة

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المدخل الشرقي لبلدة العديسة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتَي عيترون ويارون في جنوب لبنان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن تحليق مسيّرة إسرائيلية فوق مزارع شبعا ومرتفعات حرمون في منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.