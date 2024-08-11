جمعية "نسروتو" نظمت عشاءها السنوي ضمن مهرجانات زحلة السياحية

نظّمت جمعية "نسروتو" عشاءها السنوي، وذلك ضمن مهرجانات زحلة السياحية، بحضور شخصيات سياسية.

وفي افتتاح العشاء، رحّب رئيس الجمعية الأب مروان غانم بالحاضرين، وتكلّم عن نشاطات الجمعية في مراكز تأهيل مرضى الادمان على المخدرات، وأطفال معهد اصلاح الاحداث، كما وتحدث عن برامج العدالة التصالحية التي تقدمها "نسروتو" في السجون وخاصة مع الارهابيين.

ونوّه بالعمل البيئي الذي تسعى الجمعية للقيام به للتخفيف من التلوث والحفاظ على بيئة سليمة، وختم كلامه بشكر الفريق العامل في الجمعية الذي يبذل اقصى جهده في الظروف الصعبة للحفاظ على استدامة الجمعية.