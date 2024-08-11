"حزب الله" أعلن استهداف موقع المرج وجنود إسرائيليين في موقعَي الراهب وبركة ريشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 موقع المرج بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أنّ "مجاهدي مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اس عند الساعة 9:15 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

هذا، وأفاد "حزب الله" بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 تجمعًا لجنود العدو في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".