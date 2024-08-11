"حزب الله" أعلن استهداف موقع المرج وجنود إسرائيليين في موقعَي الراهب وبركة ريشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 موقع المرج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، أنّ "مجاهدي مجاهدو المقاومة الإسلامية اس عند الساعة 9:15 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 نقطة تموضع لجنود العدو في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
هذا، وأفاد "حزب الله" بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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