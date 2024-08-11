كلاس: نقف وقفة مجد لتضحيات شباب يستشهدون دفاعًا عن  أرض وحق وكرامة

ذكر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، في تصريح، أنّ "في اليوم العالمي للشباب، أحيي جهود شابات وشباب لبنان، وإصرارهم على إختراع الغد بمسؤولية وثقة. وأؤكد على واجب الدولة برعاية الأجيال وحماية اختصاصاتهم وتأمين فرص عمل لهم، ليبقوا في لبنان ويبقى لبنان لهم".
وشدد على "أننا نقف وقفة مجد لتضحيات شباب يستشهدون دفاعًا عن أرض وحق وكرامة".
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