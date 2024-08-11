إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب شاحنتهم عند تقاطع تول في النبطية

انقلبت شاحنة متوسطة الحجم وسط تقاطع مكتظ بالسيارات والمارة في تول في النبطية، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من ركاب الشاحنة. وفي التفاصيل، أن شاحنة تابعة لشركة مرطبات وعصير فقد سائقها السيطرة بسبب السرعة الزائدة وتعطلت المكابح، فتدهورت وانقلبت به عند تقاطع مفارق وسط منطقة تول- النبطية، واجتاحت شجرة واقتلعتها واستقرت حطاما كاملا. وأدى الحادث إلى إصابة سائق الشاحنة و3 عمال كانوا معه، رموا بأنفسهم من الشاحنة قبيل تدهورها بلحظات، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول للمعالجة.

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