قوى الأمن: توقيف مواطن انتحل صفة أمنية ونفذ عملية سلب بقوة السلاح في زغرتا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مواطن انتحل صفة أمنية ونفذ عملية سلب بقوة السلاح في زغرتا.

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية في بلاغ أنّ "بتاريخ 29-7-2024، ادعى المدعو (ع. ر. من مواليد عام 1995، لبناني) أن مجهولاً أقدم على شهر مسدّس حربي بوجهه وتهديده بعد أن انتحل صفة أمنية وسلبه مبلغ /150/ دولارًا أميركيًا، وذلك في بلدة علما قضاء زغرتا وفرّ إلى جهة مجهولة. على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة وخلال ساعات إلى تحديده وهو المدعو م. ش. (من مواليد عام 2001، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم محاولة قتل وسرقة".

وأشارت إلى أنّ "بالتاريخ ذاته وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة علما على متن دراجة آلية لون أبيض دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط حبة مخدِّرة".

وقالت "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".