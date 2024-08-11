شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المرأة والطفل أولوية.. برنامج حكومى متكامل لتحسين الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:58 م

تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة، ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة في مجال الصحة.

وفي هذا الصدد، أقرت الحكومة برنامجا متكاملاً لتحسين تحسين الصحية المقدمة للمرأة والطفل:

1- الاستمرار في أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمي "جوستاف روسي بمصر.

2- تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية 2024 - 2025 للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030.

3- الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديل السلوك، بما في ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.

4- تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية.