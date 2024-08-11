التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية للأطفال ضمن جهود حملة "إيد واحدة"

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في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن حملة "إيد واحدة" في تعزيز التضامن المجتمعي وتقديم الخدمات الصحية للأولى بالرعاية، نظمت مؤسسة مرسال قافلة طبية شاملة للأطفال.

وقدمت القافلة خدمات طبية متنوعة للأطفال، شملت الفحوصات الطبية الشاملة، الكشف المبكر عن الأمراض، توزيع الأدوية، وغيرها.

وتهدف هذه القافلة إلى تحسين صحة الأطفال، الكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وغيرها.

حيث يقوم التحالف الوطني بالاستثمار في مستقبل أجيالنا القادمة، ويلتزم التحالف الوطني للعمل الأهلى ببناء مجتمع صحي وسعيد، ونسعى جاهدين لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع الأطفال، وذلك انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية العمل الأهلي التنموي.

يأتى ذلك استمرارا لجهود حملة "ايد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري ، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.



التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية