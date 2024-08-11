حكومة ألمانيا: شولتس أبلغ نتانياهو أنه حان الوقت لإتمام صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أنّ "المستشار الألماني أولاف شولتس أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي أهمية كسر دوامة العنف الانتقامي المدمّر في الشرق الأوسط"، في ظل ترقب رد من حزب الله وإيران ضد إسرائيل ردًا على الاغتيالات في طهران والضاحية الجنوبية.

وأشار إلى أنّ "المستشار شولتس أبلغ نتانياهو أنه حان الوقت لإتمام صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار"، في قطاع غزة.

وأمس، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين أثناء صلاة الفجر في مدرسة "التابعين" في حي الدرج وسط مدينة غزة والتي تؤوي نازحين، حيث تناثرت أشلاء الضحايا لدرجة أنه كان من الصعب جمع جثة كاملة، وفقًا للناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وارتُكبت المجزرة وسط موجة تحريض متواصلة من قبل العديد من المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، في حين يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول ما يعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".