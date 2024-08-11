البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس الفلسطيني في 15 آب

ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "​البرلمان التركي​ يستعدّ لاستضافة الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ يوم 15 آب الحالي، لإلقاء خطاب يتحدّث فيه عن الحرب الإسرائيليّة على ​قطاع غزة​".

وأوضحت أنّ "بسبب زيارة عباس، دعا رئيس البرلمان التّركي ​نعمان قورتولموش​ النوّاب إلى جلسة استثنائيّة، سيديره بنفسه. وسيكون في مقدّمة الحضور الرّسمي للجلسة، الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​"، مشيرةً إلى أنّ "من المقرّر دعوة ممثّلي الأحزاب السّياسيّة والسّفراء وممثّلي البعثات الأجنبيّة والصحافيّين، لحضور الجلسة الاستثنائيّة. كما ستتمّ دعوة المصابين الفلسطينيّين بالهجمات الإسرائيلية، الّذين يتلقّون العلاج في ​تركيا​".

ولفتت الوكالة إلى أنّ "بمناسبة استضافة الرّئيس الفلسطيني، سيتمّ رفع التّدابير الأمنيّة في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة. وعقب كلمة قصيرة لقورتولموش، من المقرّر أن يصعد عباس إلى كرسي الجمعيّة العامة للبرلمان، ليتحدّث للنوّاب الأتراك عن الهجمات الإسرائيليّة على غزة".

وأفادت بأنّه "سيتمّ أيضًا افتتاح معرض في البرلمان التّركي، يضم صورًا لرئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانيّة طهران، والتي التُقطت خلال زياراته لتركيا".