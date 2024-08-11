خارجية روسيا: رد الجيش الروسي على هجمات كييف ضد المناطق الروسية لن يطول انتظاره

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أنّ "رد الجيش الروسي على هجمات كييف ضد المناطق الروسية لن يطول انتظاره".

ولفتت إلى أنّه "ستتم محاسبة مدبري هذه الجرائم ومنفذيها، بمن فيهم رعاتهم في الخارج"، مشيرة إلى أنّ "نظام كييف يُدرك أن الهجمات على المقاطعات الروسية لا أهمية استراتيجية لها من الناحية العسكرية".

وفي وقت سابق، أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن 13 شخصا أصيبوا بجروح جراء قصف أوكراني على المقاطعة، مشيرًا إلى أن اثنين منهم في حالة خطرة، في حين دمّرت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج.

وفي حين تواصل القوات الروسية عمليات التصدي للتوغل الأوكراني الذي بدأ في 6 آب الحالي في مقاطعة ، أفاد مسؤول روسي وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس"، بأنّه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص يقيمون في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، نحو "أماكن آمنة".