شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أنّ "رد الجيش الروسي على هجمات كييف ضد المناطق الروسية لن يطول انتظاره".
ولفتت إلى أنّه "ستتم محاسبة مدبري هذه الجرائم ومنفذيها، بمن فيهم رعاتهم في الخارج"، مشيرة إلى أنّ "نظام كييف يُدرك أن الهجمات على المقاطعات الروسية لا أهمية استراتيجية لها من الناحية العسكرية".
وفي وقت سابق، أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن 13 شخصا أصيبوا بجروح جراء قصف أوكراني على المقاطعة، مشيرًا إلى أن اثنين منهم في حالة خطرة، في حين دمّرت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج.
وفي حين تواصل القوات الروسية عمليات التصدي للتوغل الأوكراني الذي بدأ في 6 آب الحالي في مقاطعة ، أفاد مسؤول روسي وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس"، بأنّه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص يقيمون في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، نحو "أماكن آمنة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: رد الجيش الروسي على هجمات كييف ضد المناطق الروسية لن يطول انتظاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.