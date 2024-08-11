الدفاع الروسية: إحباط محاولة وحدات أوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "توقف التقدم الأوكراني قرب عدد من البلدات في كورسك".

و️لفتت الوزارة، الى أن "القوات الروسية تحبط محاولة وحدات أوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك، وتم القضاء على 230 عسكريًا أوكرانيًا في المعارك بمقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وذكرت أن "قوات "الشرق" تحيد نحو 110 جنود أوكرانيين في منطقة مسؤوليتها بيوم واحد"، مضيفةً "القوات الروسية تلحق الهزيمة بالقوى البشرية لفرقتين تابعتين للقوات الأوكرانية على محوري فولتشانسك وليبتسيك"0

وتابعت "مجموعة قوات "الجنوب" الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 385 جنديا ومستودعين".