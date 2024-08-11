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حرائق الغابات تتواصل شمال اليونان

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ابوظبي - سيف اليزيد - مازالت حرائق الغابات مستمرة في شمال اليونان، بينما يحاول رجال الإطفاء السيطرة على حرائق نائية. وتسبب حريق غابات اندلع في منطقة "سيريس" شمال اليونان في احتراق أراضي غابات في منطقة نائية، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

ويشارك 35 رجل إطفاء وخمس شاحنات وثلاث فرق برية ومروحية في إخماد الحريق. وهناك حريق آخر، اندلع أمس الأول الجمعة، في مدينة "سيريس" أيضا ولكن ليس له جبهة نشطة، لكن يسعى لإخماده 34 رجل إطفاء وفريقان بريان وثماني شاحنات، بدعم من مروحيتين. والحريقان ليسا قريبين من مناطق سكنية، لكن يمثلان تحديا بسبب التضاريس الوعرة. وكانت وسائل إعلام يونانية قد ذكرت يوم الخميس الماضي أن قطاع الإطفاء سيطر على حريق كبير في جزيرة كريت. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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