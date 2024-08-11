ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، أوائل الشهادة الثانوية العامة، بالقسمين "الأدبي، العلمي" على مستوى المحافظة، وذلك بعد أن اعتمدها اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الأوائل بالشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة بلغ 32 طالبا وطالبة، بواقع 11 طالبا وطالبة بشعبة العلمي "علمي علوم"، و 10 طلاب وطالبات بالقسم الأدبي، و 11 طالبا وطالبة بشعبة العلمي "علمي رياضة".

وقدم وكيل المديرية، التهنئة للطلاب الأوائل، وكافة الطلاب الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة، وتحية شكر وتقدير لأولياء أمورهم مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلوه.

وأعرب عن سعادته بما حققه الطلاب من نتائج مبهرة ترفع اسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عاليًا، مؤكدًا على مواصلة العمل بجد واجتهاد حتى يتحققوا مزيدًا من النجاح والتقدم في حياتهم الجامعية .

كما تقدم بالشكر والتقدير لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وكذلك مديري المدارس الثانوية العامة، والمعلمين والعاملين بتلك المدارس لجهودهم المبذولة والملموسة مع الطلاب على مدار العام.

الطلاب الأوائل بالشعبة الأدبية هم: روان عمرو عفيفي محمد، حصلت على المركز الأول، وحصلت الطالبة سارة أسامة محسن جمال، على المركز الثاني، وحصلت على المركز الثالث الطالبة ندى حسني مصطفى عبد العزيز، و المركز الرابع حصلت عليه الطالبة فاطمة الزهراء محمد عبد الله أحمد، والمركز الخامس فريدة هاني محمد بديع، والمركز السادس الطالبة ليليا حسام عبد العزيز حسن، والمركز السابع الطالبة ندى خالد إبراهيم حمودة نصر، والمركز الثامن الطالبة سما أحمد مختار قطب أبوزيد، والمركز التاسع الطالبة ضحى رجب مصطفى إبراهيم، والمركز العاشر الطالب أنس الأمير جمال الدين مرسي.

والطلاب الأوائل بشعبة العلمي "علمي علوم" هم: المركز الأول للطالب أمين محمد أمين، وحصلت الطالبة خديجة محمد المحمدي، على المركز الثاني، والطالبة علياء حسام الدين عبد الله، على المركز الثالث، وحصل على المركز الرابع الطالب عبد الرحمن محمد إبراهيم الرهوان، وحصل على المركز الخامس الطالب مصطفى محمد عبد النبي حلمي، وحصل على المركز السادس الطالب محمد أسامة عبد الحكيم، والمركز السابع الطالب يوسف عبد النبي عباس عبد العزيز، والمركز الثامن الطالب مارك هاني فرج الله عطية، والمركز التاسع الطالبة ريماس ممدوح عبد القومي أحمد الحصري، والمركز العاشر الطالب أحمد إبراهيم محمود اللقاني، والعاشر مكرر الطالب محمد مرزوق عبد الجليل.

والطلاب الأوائل بشعبة العلمي "علمي رياضة" هم: الطالب يوسف علاء محمد أبو العلا، حصل على المركز الأول، والطالب الحسن أحمد قاعود أحمد، على المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث الطالب محمد مختار شاكر الألفي، وحصل على المركز الرابع الطالب يوسف عمرو علي محمد إبراهيم، وحصل الطالب عمرو حسين فتحي إبراهيم متولي، على المركز الخامس، والطالب مازن محمد حسيني نجيب، على المركز السادس، والطالبة لوجي جورج ماهر، على المركز السابع، والطالب محمد أشرف صلاح الدين، على المركز الثامن، والطالب مروان محمد فراج علي محمد، على المركز التاسع، والطالب مروان هاني إمام محمد العوضي، على المركز العاشر، والطالب نبيل نايل عبد الحميد عبد الرحمن، على المركز العاشر مكرر.