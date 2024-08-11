قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم ولواء الثورة، لجلسة اليوم الثالث من الأسبوع الثانى من دور شهر أكتوبر لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية طلائع حسم الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.