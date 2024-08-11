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بنسبة نجاح 81,43%.. رئيس جامعة المنوفية يعتمد تراكمي الفرقة الرابعة بكلية الحقوق

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة بكلية بكلية الحقوق دور يونيو للعام الدراسي 2023-2024، وبلغت نسبة النجاح لطلاب انتظام 81,43% ونسبة النجاح لطلاب الانتساب 66,67% بينما الانتساب موجة 52,16%، مقدمًا التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم.

وأوضح الدكتور منصور محمد أحمد عميد الكلية أن عدد الطلاب الناجحين 1238 طالب وطالبة حصل منهم 7 طلاب على تقدير امتياز و31 طالبا وطالبة على تقدير جيد جدا و683 طالبا وطالبة على تقدير جيد، بينما حصل 517 طالبا وطالبة على تقدير مقبول.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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