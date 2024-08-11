شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة للتحالف الوطنى تستهدف فك كرب 5 آلاف أسرة غارمة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة مصر الخير، عن مبادرة طموحة تستهدف فك كرب 5 آلاف أسرة غارمة حتى نهاية العام المقبل، وذلك في إطار حملة "ايد واحدة".

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من استراتيجية التحالف الوطني ومؤسسة مصر الخير الهادفة إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية المتعثرة مالياً، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وبهذه الحملة، يؤكد التحالف الوطني التزامه بدعم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، ويسعى إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة الآلاف من الأسر المصرية.

وفى هذا الإطار تهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

-تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

-تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

-تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.