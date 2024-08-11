شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية للتحالف الوطنى بالغربية بحضور وزيرة التضامن ونبيلة مكرم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة صناع الخير، في إطار جهودها المستمرة لخدمة المجتمع، بقافلة طبية موسعة بقرية حنون بمحافظة الغربية، وجاء ذلك ضمن فعاليات حملة "إيد واحدة" التي ينفذها التحالف بهدف تقديم خدمات طبية وتنموية شاملة للفئات الأكثر احتياجاً.

وشهد حفل افتتاح القافلة حضور كوكبة من الشخصيات الهامة، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتور محمد جبران وزير العمل، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.

وقدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى الخدمات الطبية، قدمت جمعية صناع الخير، أحد أعضاء التحالف، حزمة متكاملة من الخدمات التنموية بالقرية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لسكان القرية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتي تتويجاً لجهود التحالف الوطني في خدمة المجتمع، وتأكيدا على استمراره في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.