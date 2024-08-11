"المرصد السوري": مسيّرة تستهدف سيارة قرب البوكمال عند الحدود السورية ـ العراقية وسقوط ضحايا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "مسيّرة استهدفت سيارة قرب البوكمال عند الحدود السورية ـ العراقية وسقوط ضحايا". وذكر المرصد، أنه "قتل خمسة مقاتلين لإيران وأصيب آخرون بجروح بعضها خطير الأحد في ضربة شنتها طائرة مسيرة في شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية". وأضاف "الاستهداف نفذته طائرة مسيّرة مجهولة على سيارة عسكرية كانوا يستقلونهاقرب الحدود السورية – العراقية".

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