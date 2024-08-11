الخارجية الألمانية: يجب وقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس في غزة والتحقيق فيها بسرعة

شددت وزارة الخارجية الألمانية، على ضرورة "وقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس في غزة والتحقيق فيها بسرعة".
ووقعت مجزرة مروعة ارتكبتها الجيش الإسرائيلي في مدرسة التابعين وسط مدينة غزة التي كانت تؤوي نازحين فلسطينيين، وأسفرت عن سقوط 93 شخصا على الأقل.
فقد ذكر خبير أسلحة أن "إسرائيل استخدمت قنبلة دقيقة التوجيه أميركية الصنع"، وفق ما نقلته شبكة CNN الأميركية.
وأكد تريفور بول، فني التخلص من الذخائر المتفجرة السابق في الجيش الأميركي، أنها "من قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39".
وتابع "إنه من الممكن أن تكون هذه الذخيرة مسؤولة عن العدد المرتفع من القتلى الذي أبلغ عنه المسؤولون في غزة".
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