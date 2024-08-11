"سرايا القدس": أحبطنا محاولات قوات الاحتلال اعتقال مطاردين بمخيم العين وأجبرناهم على الانسحاب

أعلنت "​سرايا القدس​- الضفة الغربيّة"، أنّ "مقاتلينا في كتيبة نابلس- مجموعات مخيم العين، بمؤازرة عناصر من مجموعات بلاطة، أحبطوا محاولة قوّات الاحتلال صباح اليوم الأحد 11/8/2024، اعتقال مطاردين في المخيّم. وواجهت مجموعاتنا القتاليّة قوّات الاحتلال بزخّات كثيفة من الرّصاص دامت لأكثر من أربع ساعات، أجبرت من خلالها قوات العدو على الانسحاب".

وأشار في بيان، إلى أنّ "مقاتلينا استخدموا خلال التصدّي، الأسلحة الرّشاشة، وفجّروا عددًا من العبوات النّاسفة بآليّات الاحتلال وجنوده، محقّقين إصابات مباشرة"، مؤكّدةً "أنّنا رغم محاولة تفكيك الحالة القتاليّة من قبل العدو وأعوانه، مستمرّون في تصاعد الأعمال القتالية وتطوير منظومتنا العسكريّة في الضفة الغربية، لدحر قوّات العدو من أرضنا المباركة، ولدعم إخواننا المحاصرين في ​قطاع غزة​، وللمشاركة الفاعلة في معركة "طوفان الأقصى". وشدّدت على أنّ "قتالنا مستمر، وسلاحنا مشرّع في كلّ السّاحات".