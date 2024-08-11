إعلام إسرائيلي: مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"مقتل شخص وإصابة آخر، في عمليّة إطلاق نار من سيّارة قرب مستوطنة محولا في غور الأردن"، مشيرةً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكريّة لموقع العمليّة".

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