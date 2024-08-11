"النشرة": المدفعية الإسرائيلية استهدفت الطرف الجنوبي الغربي لبلدة كفرشوبا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت الطّرف الجنوبي الغربي لبلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب، مستخدمةً بعض القذائف الفوسفوريّة بهدف إشعال حرائق في الأماكن المستهدَفة".

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