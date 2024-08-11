"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف ميس الجبل ومحيبيب وانفجار بالون حراري في دبعال

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل، وأطراف بلدة محيبيب"، مشيرًا إلى "انفجار بالون حراري في بلدة دبعال، حيث اشتعلت النّيران وتمّت السّيطره عليها".

وذكر أنّ "أكثر من طائرة استطلاع إسرائيليّة تحلّق في أجواء تول وحاروف والنّبطية على مستوى منخفض".