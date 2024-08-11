شيخ العقل: على المجتمع الدولي وضع حدٍّ للعدو الاسرائيلي كي ينصاع الى مطلب وقف التصعيد والاعتداءات

دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى "المجزرة الوحشية التي نفّذها الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة التابعين"في غزة، والتي سقط فيها اكثر من مئة شهيد فلسطيني، واستمراره في ارتكاب الجرائم وانتهاك القوانين والأعراف الدولية ضد الانسانية".
وحثّ أبي المنى، في بيان، "المجتمع الدولي، لوضع حدٍّ للعدو الاسرائيلي، لكي ينصاع الى مطلب وقف التصعيد والاعتداءات الحربية والاغتيالات، التي يقوم بها في فلسطين وجنوب لبنان".
وفي سياق منفصل، أمل الشيخ "بحلّ سريع للأزمة الكبيرة التي تواجه لبنان والمنطقة"، منبّهاً الى "المخاطر المتصاعدة والتهديدات التي قد تجرّ البلاد نحو حرب مدمّرة لا تحمد عقباها، اذا لم يتم احتواؤها وعقلنة التعاطي معها".
ودعا أبي المنى، خلال مشاركته في اللقاء الديني العام في مجلس آل الدنف في بلدة بعلشميه، "للتحلّي بمنطق العقل والحكمة، وبأن تسود لغة الانسانية والعدل، لتجاوز تلك التحدّيات بالقدر المطلوب من الوعي على طريق السلام المنشود".
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