الملك عبدالله يحذّر: "الأردن لن يكون ساحة حرب"

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، من أن بلاده "لن تكون ساحة حرب ولن تسمح بتعريض حياة شعبها للخطر"، وسط مخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبدالله قوله، خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي في قصر الحسينية في عمان، في اجتماع تناول "التطورات الراهنة بالمنطقة"، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر".

وأكد "ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية".

وقال الملك إن "المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء أمس السبت في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأردن لن يسمح لأحد بأن يخترق سماء المملكة ويعرض حياة الأردنيين للخطر.

وأضاف أنه "سيتم إسقاط أي هدف في سماء الأردن، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه، وسيتم التصدي لأي شيء يمر فوق أجواء الأردن نعتقد أنه خطر علينا وعلى الأردنيين".