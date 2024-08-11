الآلاف يتظاهرون في سيدني تنديدًا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية، دعما لفلسطين، وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان المستمر على القطاع.

ودعا المحتجون، الحكومة الأسترالية للتحرك العاجل، لدعم وقف إطلاق النار في غزة، التي تتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نائب أمين سر حركة "فتح"، رئيس اتحاد عمال فلسطين فرع أستراليا بشير صوالحة، إن عشرات الآلاف تجمعوا للأسبوع الرابع والأربعين على التوالي، رفضا لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتنديدا بعدوان الاحتلال المستمر للشهر الحادي عشر.

وأشار إلى أن المتظاهرين جابوا شوارع مدينة سيدني حاملين لافتات وشعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتدعم الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف الدعم الأسترالي والأميركي للاحتلال، والتنديد بالمجازر المروعة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.

وشارك في المظاهرة أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، وأنصار القضية الفلسطينية، إضافة إلى أعضاء من حركة "فتح" واتحاد عمال فلسطين في أستراليا.

إصابة مستوطنين إسرائيليين إثر إطلاق النار عليهما من سيارة بالأغوار في الضفة الغربية

أصيب مستوطنان إسرائيليان اليوم الأحد إثر إطلاق النار عليهما من سيارة في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التقارير الأولية أفادت بأن الهجوم أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة إلى متوسطة، بالقرب من معبر وادي الأردن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الهجوم، الذي لا يزال منفذه طليقًا.

إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال المتوغلة شرق بلدة القرارة شمال خانيونس

شهدت منطقة شرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس في قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا كبيرًا، حيث أقدمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق نار مكثف.

دخلت عدة دبابات إلى الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة منذ قليل ، وبدأت بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين سكان المنطقة. المصادر المحلية أفادت بأن النيران تركزت بشكل خاص على المناطق الزراعية والمباني القريبة، مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة.

شهود عيان ذكروا أن الدبابات الإسرائيلية لم تكتفِ بإطلاق النار، بل قامت أيضًا بتدمير عدد من المزارع والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف على المناطق المحيطة. كما أكدت التقارير الأولية وجود عدد من الإصابات بين المدنيين، بينما لم يُعلن بعد عن تفاصيل دقيقة حول عدد الضحايا أو حجم الأضرار.