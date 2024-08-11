إصابة مستوطنين إسرائيليين إثر إطلاق النار عليهما من سيارة بالأغوار

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب مستوطنان إسرائيليان اليوم الأحد، إثر إطلاق النار عليهما من سيارة في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التقارير الأولية أفادت بأن الهجوم أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة إلى متوسطة، بالقرب من معبر وادي الأردن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الهجوم، الذي لا يزال منفذه طليقًا.

إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال المتوغلة شرق بلدة القرارة شمال خانيونس

شهدت منطقة شرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس في قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا كبيرًا، حيث أقدمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق نار مكثف.

دخلت عدة دبابات إلى الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة منذ قليل ، وبدأت بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين سكان المنطقة. المصادر المحلية أفادت بأن النيران تركزت بشكل خاص على المناطق الزراعية والمباني القريبة، مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة.

شهود عيان ذكروا أن الدبابات الإسرائيلية لم تكتفِ بإطلاق النار، بل قامت أيضًا بتدمير عدد من المزارع والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف على المناطق المحيطة. كما أكدت التقارير الأولية وجود عدد من الإصابات بين المدنيين، بينما لم يُعلن بعد عن تفاصيل دقيقة حول عدد الضحايا أو حجم الأضرار.

وقد أدانت السلطات الفلسطينية هذا التصعيد العسكري، مشيرةً إلى أن مثل هذه الأعمال تزيد من معاناة المدنيين وتؤجج الأوضاع الإنسانية في القطاع. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الهجمات وحماية المدنيين.

في ذات السياق، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء التصعيد، مطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات وضمان محاسبة المسؤولين عنها. تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية متدهورة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص في الاحتياجات الأساسية وتزايد التهديدات الأمنية.