الخارجية الصينية: مستعدون لتعزيز العلاقات مع الحكومة الإيرانية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، لنظيره الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إن بلاده مستعدة للعمل مع القيادة الإيرانية الجديدة لتعزيز التنمية الصحية للعلاقات الثنائية، بحسب بيان للحكومة الصينية.

وأضاف وانج، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، إن بكين ترحب بمشاركة إيران في الأنشطة التي تستضيفها الصين بصفتها الرئيس الدوري لمنظمة شنغهاي للتعاون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وانج إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران في إطار تجمع بريكس.

وأضاف وانج أن الصين تعارض وتدين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال وانج إن الصين تدعم جهود إيران الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.