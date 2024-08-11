باكستان تدين قصف مدرسة للنازحين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تحولت إلى مأوى للنازحين الفلسطينيين في مدينة غزة.

وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن الهجوم على مدرسة للأطفال هو عدوان صريح ووحشية، وأن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في عدوانها على المدنيين الأبرياء في فلسطين.

ودعا شريف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الإبادة الجماعية للفلسطينيين وجرائم الحرب.

رئيس وزراء الأردن: لن نسمح باختراق أجوائنا من أي جهة كانت وسنتصدى لكل ما من شأنه أن يشكل خطرا علينا

ادان الدكتور بشر الخصاونة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي وقع على مدرسة التَّابعين في حي الدَّرج في قطاع غزَّة، مؤكدا أن العدوان يشكِّل جريمة إضافية تضاف إلى "سجلّ العار في سلسلة الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي ما فتأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمارسها ويستمر في ممارستها في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، والتي تشكِّل في مجملها انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقبل ذلك انتهاكاً للقيم والكرامة الإنسانيَّة.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأردني برئاسة الخصاونة اليوم الأحد حيث استهلها بالتَّعبير عن الإدانة الواضحة والصَّريحة لهذا العدوان الإسرائيلي على المدرسة.

وأعرب الخصاونة عن الإدانة المستمرة للسلوك العدواني المأزوم الذي يمارسه بعض الطَّيف السِّياسي الإسرائيلي الذي يقتات على استمرار سفك الدماء وانتهاك سيادة الدول والانحدار إلى درك الاغتيالات السياسية المقيتة المدان والمرفوض، بما فيه ما شاهدناه من مساس بالسِّيادة اللبنانيَّة وأيضا جريمة اغتيال إسماعيل هنية في طهران التي أدانها الأردن.

وأكَّد رئيس الوزراء الأردني أنَّ هذا التصعيد والانحدار إلى هذا الدرك من الجرائم إلى جانب استخدام التَّجويع كسلاح ضد أهلنا في قطاع غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية يتزامن دائماً مع مفاوضات تكون فيها الآمال مرتفعة بإنجاز صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار يفضي إلى وقف آلة التَّقتيل والقتل المستمرة والمروِّعة التي تقترف بحق أهلنا في قطاع غزَّة.

وجدد الخصاونة التأكيد على موقف الأردن الثابت حيال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، حيث يقود الملك عبدالله الثَّاني منذ اليوم الأول للعدوان نشاطاً وجهداً قوامه المركزي والأساسي هو الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار.