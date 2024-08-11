الأكاديمية الوطنية للتدريب.. المشروع القومى للاستثمار فى رأس المال البشرى

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في مشهد استثنائي مليء بمشاعر الفخر بأبناء وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، هنأت الأكاديمية البطل أحمد الجندي - خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة (APLP) بفوزه بالميدالية الذهبية وتسجيل رقم عالمي وأوليمبي جديد باسم مصر في رياضة الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وقامت النائبة والبطلة آية مدني - خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (PLP)، وبطلة مصر والعالم سابقًا في رياضة الخماسي الحديث وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، بتسليمه الميدالية الذهبية، في هذا المحفل الدولي ليرفرف فيه علم مصر خفاقًا أمام العالم في مشهد فخر وثقة في خريجي الأكاديمية، يبعث رسالة أمل لمتدربي الأكاديمية المستقبليين لأن هذا الصرح يحتفي بأبنائه ويحثهم على دعم بعضهم بعضًا في سبيل رفع راية الوطن عاليةً.



الأكاديمية الوطنية للتدريب البطل أحمد الجندي، (2)



الأكاديمية الوطنية للتدريب البطل أحمد الجندي، (3)