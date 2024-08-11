شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الموقف المصرى واضح وحاسم فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج، شرق مدينة غزة أثناء صلاة الفجر، تعد جريمة في حق الإنسانية، وتشكل تصعيدًا خطيرًا في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصف أبوكليلة، الهجوم بأنه جريمة مروّعة، وتشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب عبر التاريخ، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة، مطالبًا بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

وأشار أبوكليلة، إلى أن استمرار المجازر الاسرائيلية في غزة يضرب بعرض الحائط جميع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعد تصعيدًا في جرائم كيان الاحتلال الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على سكان غزة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد عضو الشيوخ، بالموقف الواضح والقوي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الأزمة برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض سياسة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، مضيفًا: “كلنا خلف القيادة السياسية لوقف نزيف الدم في غزة وحماية الأمن القومي المصري.”